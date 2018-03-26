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Потепление в Центральной России начнется с апреля
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Потепление в Центральной России начнется с апреля 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Потепление в Центральную Россию придет в первых числах апреля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"По предварительным оценкам, 31 марта ночь будет холодная, но дневная температура будет до пяти градусов тепла, в последующем давление будет понижаться, температура повышаться", — сказал Вильфанд.
По его словам, уже 2-3 апреля температурный фон будет близок к многолетним значениям — от пяти до восьми градусов выше нуля. При этом, по словам Вильфанда, россиянам предстоит пережить еще несколько морозных ночей.
"27 марта прогнозируется прохождение холодного фронта, уже со среды температура будет на три-четыре градуса ниже многолетних значений, — сказал собеседник агентства.
Ночи с 28 по 30 марта, по его словам, будут по-настоящему холодными — температура воздуха будет ниже десятиградусной отметки. «Это все-таки январский вариант», — сказал он.
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