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В Санкт-Петербурге начались температурные испытания тепловых сетей
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В Санкт-Петербурге начались температурные испытания тепловых сетей 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Первые температурные испытания тепловых сетей стартовали в Санкт-Петербурге с 26 марта, сообщает городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
"26 марта начинаются температурные испытания тепловых сетей. Первые испытания на максимальную температуру пройдут в Московском районе", — отмечается в сообщении.
До полуночи все оперативные службы переводятся на особый режим работы. В комитете обращают внимание на то, что для подготовки тепловых сетей к несению установленных нагрузок температура теплоносителя в зоне испытаний будет поднята до 95 градусов, что может привести к повышению температуры воздуха в квартирах горожан.
Температурные испытания являются одним из обязательных диагностических мероприятий, регламентированных правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они позволяют выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Во время работ температура теплоносителя достигает 110°С.
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