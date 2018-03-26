Жителям Алтайского края не рекомендуют выезжать из населенных пунктов 

Жителям Алтайского края рекомендуют оставаться в населенных пунктах из-за неблагоприятных метеоусловий.
26 марта осложнена дорожная обстановка в ряде районов края: Солонешенском, Краснощековском, Третьяковском, Рубцовском, Локтевском, Алейском, Петропавловском, Чарышском. Ожидается подъем уровня воды в реках, на проезжей части возможны переливы. В северных районах, где выпало очень много снега, оперативно расчищают трассы.
Увеличена плотность нарядов ДПС, их приоритетной задачей является помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию. Лучшее, что могут сделать водители, — не выезжать за пределы населенных пунктов, особенно в зоне подтопления.