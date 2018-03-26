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Внимание! Ухудшение погодных условий
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Внимание! Ухудшение погодных условий 

Хот 43 минуты назад
Фото: Хот
Внимание! По сообщению Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на  территории Иркутской области прогнозируется ухудшение погодных условий.
По региону ожидается 27 марта местами по области ожидается
усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду,
мокрый снег и метели. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. На дорогах снежный накат, гололедица.
Главное управление МЧС России по Иркутской области
рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды и дорожное покрытие. В  случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на номер «101»!
Хот: последние новости
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