Внимание! Ухудшение погодных условий 

Внимание! По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории Иркутской области прогнозируется ухудшение погодных условий.
По региону ожидается 27 марта местами по области ожидается
усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду,
мокрый снег и метели. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. На дорогах снежный накат, гололедица.
Главное управление МЧС России по Иркутской области
рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды и дорожное покрытие. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на номер «101»!