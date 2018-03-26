Внимание! Ухудшение погодных условий

Внимание! По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории Иркутской области прогнозируется ухудшение погодных условий.

По региону ожидается 27 марта местами по области ожидается

усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду,

мокрый снег и метели. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. На дорогах снежный накат, гололедица.

Главное управление МЧС России по Иркутской области

рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды и дорожное покрытие. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на номер «101»!