Главное, чтобы не было затяжных дождей: в Зауралье началась подготовка к паводку 

На заседании правительства Курганской области обсудили подготовку к весеннему половодью.
По прогнозам гидрологов, при обычных погодных условиях уровень рек Зауралья этой весной не достигнет высоких отметок. Наивысший уровень в большинстве рек будет на 30–100 сантиметров ниже нормы. Но в некоторых водоемах вода поднимется до средних многолетних значений, при этом талая вода может выйти поверх льда и подтопить пойменные участки. Также могут образоваться ледяные заторы — в таком случае в низинах резко поднимется уровень воды.
— Могут быть нештатные ситуации — ливневые и затяжные дожди. Кроме того, мы знаем, что в верховьях рек есть водохранилища. Я прошу Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, региональный Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды согласовать с соседними регионами графики сброса воды из их водохранилищ, не допустить увеличения сброса, чтобы половодье прошло в штатном режиме, — заявил первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев.
Напомним, аналогичную проблему обсудили и в курганской администрации. Так, к 6 апреля в Кургане должны быть осмотрены и проверены плотина, затворы, подъемные механизмы в действии, проведена их ревизия.