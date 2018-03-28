Главное, чтобы не было затяжных дождей: в Зауралье началась подготовка к паводку

На заседании правительства Курганской области обсудили подготовку к весеннему половодью.

По прогнозам гидрологов, при обычных погодных условиях уровень рек Зауралья этой весной не достигнет высоких отметок. Наивысший уровень в большинстве рек будет на 30–100 сантиметров ниже нормы. Но в некоторых водоемах вода поднимется до средних многолетних значений, при этом талая вода может выйти поверх льда и подтопить пойменные участки. Также могут образоваться ледяные заторы — в таком случае в низинах резко поднимется уровень воды.

— Могут быть нештатные ситуации — ливневые и затяжные дожди. Кроме того, мы знаем, что в верховьях рек есть водохранилища. Я прошу Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, региональный Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды согласовать с соседними регионами графики сброса воды из их водохранилищ, не допустить увеличения сброса, чтобы половодье прошло в штатном режиме, — заявил первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев.