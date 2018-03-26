В Бийске проверят объекты теплосетевого хозяйства из-за паводков

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Энергетики Бийска обследуют объекты теплосетевого хозяйства в связи с осложнением паводковой ситуации, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

"Оперативные бригады теплосетевого подразделения СГК в городе Бийске приступили к обследованию состояния тепловых камер и других объектов теплосетевого хозяйства на предмет проникновения в них талых вод", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что пока все инженерные теплосетевые коммуникации соответствуют нормам техэксплуатации. В случае, если талая вода все же проникнет в тепловые камеры, специалисты незамедлительно приступят к ее откачке.

С 24 марта в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией в Алтайском крае введен режим ЧС. По словам губернатора региона Александра Карлина, «из всех вариантов паводковой ситуации, которые прогнозировались, развитие событий идет по наиболее сложному сценарию: резкое повышение температур сопровождается большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега».

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 26 марта подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек. Вода частично зашла в села Заринского, Солонешенского, Тогульского, Зонального, Петропавловского районов. Проведена эвакуация 468 человек, 36 человек находятся в пунктах временного размещения.