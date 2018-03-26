Подрядчик не до конца справляется с уборкой снега в Петрозаводске

Мэрия попросила «Техрент» качественнее очищать от снега небольшие улицы, переулки и внутриквартальные проезды.

Администрация Петрозаводска согласовала с подрядчиком работы по дополнительному вывозу из города порядка 10 тысяч тонн снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Обработку дорог пескосоляной смесью и уборку снега и шуги наши сотрудники начали с 22 часов минувшего воскресенья. На улицы выведено более двадцати единиц техники, в том числе — комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры. За ночь успели обработать все основные магистрали. Сейчас работа ведется в районе СКЗ и улицы Ключевой,

Как отмечают руководители ООО «ТехРент», продолжается очистка от снега тротуаров: работают тракторы, мобильные бригады ведут ручную уборку снега и противогололедную обработку пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

В то же время, администрация города напомнила подрядчику о необходимости более качественной уборки тротуаров и некоторых городских магистралей.

Видно, что уборка улично-дорожной сети ведется с ночи. В то же время, подрядчику следует обратить внимание на работы по очистке внутриквартальных проездов, небольших улиц и переулков, продолжая при этом ликвидацию последствий снегопада на основных городских магистралях. Сегодня с подрядчиком согласованы работы по дополнительному вывозу порядка 10 тысяч тонн снега. Вывозить снег начнут в ближайшее время,

— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев.