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Подрядчик не до конца справляется с уборкой снега в Петрозаводске
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Подрядчик не до конца справляется с уборкой снега в Петрозаводске 

Карельские вести 49 минут назад
Мэрия попросила «Техрент» качественнее очищать от снега небольшие улицы, переулки и внутриквартальные проезды.
Администрация Петрозаводска согласовала с подрядчиком работы по дополнительному вывозу из города порядка 10 тысяч тонн снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Обработку дорог пескосоляной смесью и уборку снега и шуги наши сотрудники начали с 22 часов минувшего воскресенья. На улицы выведено более двадцати единиц техники, в том числе — комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры. За ночь успели обработать все основные магистрали. Сейчас работа ведется в районе СКЗ и улицы Ключевой,
— рассказал исполнительный директор ООО «ТехРент» Александр Сорокин.
Как отмечают руководители ООО «ТехРент», продолжается очистка от снега тротуаров: работают тракторы, мобильные бригады ведут ручную уборку снега и противогололедную обработку пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.
В то же время, администрация города напомнила подрядчику о необходимости более качественной уборки тротуаров и некоторых городских магистралей.
Видно, что уборка улично-дорожной сети ведется с ночи. В то же время, подрядчику следует обратить внимание на работы по очистке внутриквартальных проездов, небольших улиц и переулков, продолжая при этом ликвидацию последствий снегопада на основных городских магистралях. Сегодня с подрядчиком согласованы работы по дополнительному вывозу порядка 10 тысяч тонн снега. Вывозить снег начнут в ближайшее время,
— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев.
По материалам: ptzgovorit.ru
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