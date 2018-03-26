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В Тимирязевской сельхозакадемии в САО отметили День метеоролога
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В Тимирязевской сельхозакадемии в САО отметили День метеоролога 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
23 марта свой профессиональный праздник отмечают метеорологи всего мира. Тимирязевская метеорологическая обсерватория имени В. А. Михельсона является одной из старейший. Наблюдения за погодой здесь ведутся в течение 139 лет. Раз в 3 часа измеряются показания температуры и влажности воздуха, давления, направления и скорости ветра, облачности, дальности видимости, осадков, высоты снега — всего около 40 параметров. Не прерывались они в революцию, ни в годы Великой Отечественной Войны, ни в 90-е годы, когда была закрыта треть метеостанций страны.
Тимирязевская обсерватория работает по единой методике гидрометеослужбы. Как ни странно, за многие годы условия для наблюдений во многом остались прежними: окружающая местность и основные приборы изменились незначительно. Все это делает результаты исследований Метеообсерватории главного аграрного однородными, что крайне важно при получении средних многолетних данных или климатических норм.
Что касается текущего месяца, температурный минимум в первой трети весны тимирязевские метеорологи зафиксировали 4 марта 1913 года — -32,4 градуса, а максимум выпал на 25 марта 2014 года — +20,2 градусов.
Для аграриев особенно ценен показатель высоты снежного покрова, на 23 марта достигший 40 см. При этом глубина промерзания почвы составила 5 см. При таянии снега большая часть воды уйдет в почву и пополнит запасы влаги, что плодотворно скажется на будущем урожае.
До конца месяца ожидается температура с большим суточным ходом: ночью -6…-10, днем 0…+3, временами возможны небольшие осадки. Большая разница в температуре воздуха может стать неблагоприятным фактором для молодых плодовых деревьев.
Все эти важнейшие для сельского хозяйства и не только данные были бы недоступны без самоотверженного труда сотрудников метеобсерватории академии. По словам руководителя Татьяны Россинской, в ней не работают случайные люди. Сотрудники в течение многих лет свои знания и время отдают любимому делу. За многие годы работы метеорологи Тимирязевки заработали непререкаемую репутацию среди профессионалов. При анализе погодных явлений многие московские и федеральные СМИ обращаются именно к тимирязевским специалистам.
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