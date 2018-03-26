Разин поздравил сотрудников метеообсерватории Тимирязевской академии с Днем метеоролога

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил сотрудников метеообсерватории Тимирязевской академии с Днем метеоролога и отметил, что для аграриев важны и ценны показатели, которые дают метеорологи, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

«За многие годы работы метеорологи Тимирязевки заработали непререкаемую репутацию среди профессионалов. При анализе погодных явлений не только мы, но и многие московские и федеральные СМИ обращаются именно к тимирязевским специалистам», — сказал Разин.

Тимирязевская метеорологическая обсерватория имени В. А. Михельсона является одной из старейших. Наблюдения за погодой здесь ведутся в течение 139 лет. Раз в три часа измеряются показания температуры и влажности воздуха, давления, направления и скорости ветра, облачности, дальности видимости, осадков, высоты снега — всего около 40 параметров.

Работа обсерватории не прерывалась ни в революцию, ни в годы Великой Отечественной войны, ни в 90-е годы, когда была закрыта треть метеостанций страны.

Тимирязевская обсерватория работает по единой методике гидрометеослужбы. За многие годы условия для наблюдений во многом остались прежними: окружающая местность и основные приборы изменились незначительно. Все это делает результаты исследований Метеообсерватории главного аграрного однородными, что крайне важно при получении средних многолетних данных или климатических норм.

По данным тимирязевских метеорологов, температурный минимум в первой трети весны зафиксировали 4 марта 1913 года — минус 32,4 градуса, а максимум выпал на 25 марта 2014 года — плюс 20,2 градусов.

Для аграриев особенно ценен показатель высоты снежного покрова, на 23 марта достигший 40 сантиметров. При этом глубина промерзания почвы составила 5 сантиметров. При таянии снега большая часть воды уйдет в почву и пополнит запасы влаги, что плодотворно скажется на будущем урожае.

«До конца месяца ожидается температура с большим суточным ходом: ночью минус 6 — минус 10, днем — ноль 0 — плюс 3, временами возможны небольшие осадки. Большая разница в температуре воздуха может стать неблагоприятным фактором для молодых плодовых деревьев», — подчеркивается в материале.

«Все эти важнейшие для сельского хозяйства и не только данные были бы недоступны без самоотверженного труда сотрудников метеобсерватории академии», — добавил Разин.