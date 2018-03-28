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Казань продолжает борьбу с сугробами. За сутки вывезли тысячи тонн снега
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Казань продолжает борьбу с сугробами. За сутки вывезли тысячи тонн снега 

Казанский Портал 36 минут назад
Казанские коммунальщики продолжают бороться со снегом, несмотря на конец марта. За сутки с улиц вывезли больше 5 000 тонн снега.
Сегодня на уборку выйдут 566 дорожных рабочих и 274 единицы спецтехники, сообщает комитет внешнего благоустройства.
20 марта специалисты Гидрометцентра измерили высоту сугробов. Оказалось, что в Казани и окрестностях они достигли 70 см (в два раза выше нормы). В случае резкого потепления возможны потопы.
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