Казань продолжает борьбу с сугробами. За сутки вывезли тысячи тонн снега 

Казанские коммунальщики продолжают бороться со снегом, несмотря на конец марта. За сутки с улиц вывезли больше 5 000 тонн снега.
Сегодня на уборку выйдут 566 дорожных рабочих и 274 единицы спецтехники, сообщает комитет внешнего благоустройства.
20 марта специалисты Гидрометцентра измерили высоту сугробов. Оказалось, что в Казани и окрестностях они достигли 70 см (в два раза выше нормы). В случае резкого потепления возможны потопы.
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