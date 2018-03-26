Африканская пыль накрыла Афины

Пыль, принесенная ветрами из северной Африки, целиком накрыла столицу Греции — Афины, а также другие регионы страны. Небо над мегаполисом окрасилось в бледно-оранжевый цвет, резко упала видимость, автомобили покрылись слоем желтой пыльцы.

Местные власти распространили специальное предупреждение и рекомендовали людям, испытывающим проблемы с дыханием, не выходить на улицы города.

Газета Kathimerini сообщает о существенном превышении допустимой концентрации взвешенных частиц в воздухе. По данным греческих метеорологов, облака африканской пыли переносятся в Европу мощным ветром из Сахары с конца минувшей недели. Природное явление помимо прочего вызвано значительным перепадом температур на севере Африканского континента и в южной Европе, что заставляет перемещаться массы воздуха в северном направлении.

В минувшую пятницу греческий остров Крит полностью погрузился в «красный туман», оказавшись на пути особенно плотных облаков сахарской пыли.

Известный греческий метеоролог Манолис Ленкас назвал «очень серьезным случаем» нынешнюю пыльную бурю из Африки. По его словам, причиной стало высокое давление, движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров, в результате теплые воздушные массы принесли с собой пыль.