В половодье в трёх точках Башкирии реки поднимутся выше среднего уровня

Только в трёх точках Башкирии вода в реках поднимется выше средних многолетних значений, 31 пункту обещают маловодье. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

По прогнозу метеорологов от 25 марта, максимальные уровни воды на большинстве рек бассейна реки Белой ожидаются ниже нормы на 0,5 — 2,5 м. Однако при дружном развитии весеннего половодья, во время вскрытия степных и горных рек, возможны образования заторов льда, и максимальные уровни могут превысить прогнозы.

Максимальный уровень подъема воды будет ниже средних многолетних значений у 31 села и города. Маловодье грозит крупным рекам Белая, Уфа и Дёма.