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В половодье в трёх точках Башкирии реки поднимутся выше среднего уровня
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В половодье в трёх точках Башкирии реки поднимутся выше среднего уровня 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Только в трёх точках Башкирии вода в реках поднимется выше средних многолетних значений, 31 пункту обещают маловодье. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
По прогнозу метеорологов от 25 марта, максимальные уровни воды на большинстве рек бассейна реки Белой ожидаются ниже нормы на 0,5 — 2,5 м. Однако при дружном развитии весеннего половодья, во время вскрытия степных и горных рек, возможны образования заторов льда, и максимальные уровни могут превысить прогнозы.
Максимальный уровень подъема воды будет ниже средних многолетних значений у 31 села и города. Маловодье грозит крупным рекам Белая, Уфа и Дёма.
На 13 см выше среднего значения ожидается подъём реки Лемеза у села Нижние Лемезы в Иглинском районе — до 310 см. На 23 см — до 300 — реки Усень у города Туймазы в Туймазинском районе. На 46 см — до 700 — реки Чермасан у деревни Новоюмраново в Чекмагушевском районе.
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