Ещё
Синоптики исключили сильный паводок в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Синоптики исключили сильный паводок в Башкирии 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
Гидрометеорологи рассказали, что сильного половодья в этом году ждать не стоит. Несмотря на то, что объем воды в реках Башкирии зимой превышает многолетние значения, запасы воды в покрове снега не такие большие. Сейчас их оценивают в 60–104 миллиметра, что на 30–70% меньше, чем средние многолетние значения.
— Максимальный уровень воды на большинстве рек бассейна реки Белой ожидается ниже нормы на 0,5–2,5 метра, — сообщили сотрудники «Башгидромет».
На реке Буй ожидаемый максимальный уровень воды будет чуть больше, чем в прошлом году, но меньше средних многолетних значений. А на реке Белой, в районе Ишимбая, Уфы и Бриска — вода поднимется значительно ниже, чем в прошлом году. Половодье в Башкирии ожидается лишь на реках Чермасан в районе Новоюмраново и Большой Танып — уровень воды будет соответствовать прошлогоднему, превысит средние многолетние значения.
ufa1.ru: последние новости
Снег вперемешку с дождём: на Башкирию надвигается средиземноморский циклон Жителей Башкирии ожидает двухдневная рабочая неделя в мае Уфимский планетарий: жителей Башкирии ждут магнитные бури
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово61
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным791
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля299
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку51
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение