Синоптики исключили сильный паводок в Башкирии 

Гидрометеорологи рассказали, что сильного половодья в этом году ждать не стоит. Несмотря на то, что объем воды в реках Башкирии зимой превышает многолетние значения, запасы воды в покрове снега не такие большие. Сейчас их оценивают в 60–104 миллиметра, что на 30–70% меньше, чем средние многолетние значения.
— Максимальный уровень воды на большинстве рек бассейна реки Белой ожидается ниже нормы на 0,5–2,5 метра, — сообщили сотрудники «Башгидромет».
На реке Буй ожидаемый максимальный уровень воды будет чуть больше, чем в прошлом году, но меньше средних многолетних значений. А на реке Белой, в районе Ишимбая, Уфы и Бриска — вода поднимется значительно ниже, чем в прошлом году. Половодье в Башкирии ожидается лишь на реках Чермасан в районе Новоюмраново и Большой Танып — уровень воды будет соответствовать прошлогоднему, превысит средние многолетние значения.