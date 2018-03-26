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Результаты исследования атмосферного воздуха в ЮВАО
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Результаты исследования атмосферного воздуха в ЮВАО 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиблогии в городе Москве» в ЮВАО с 09.03.2018 по 16.03.2018 года на маршрутных постах по адресам: ул. Ташкентская д.36, Волгоградский пр-т д.68, к.4, Курьяновский бульвар д. 13/4, 1-й Курьяновский проезд д.14, ул.2-я Вольская д.26, Рождественская д.21, к.4 проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха.
Определяемые уровни загрязнения атмосферного воздуха по контролируемым ингредиентам (азота диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества) не превышают гигиенические нормативы ПДКмр (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) ЗВ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений») в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
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