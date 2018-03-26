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Двор на Перовской улице очистили от снега после обращения жительницы на портал «Наш город»
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Двор на Перовской улице очистили от снега после обращения жительницы на портал «Наш город» 

Управа района Новогиреево 25 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Проживающая в микрорайоне «Большое Кусково» по адресу: Перовская улица, дом 66, корпус 6, Мария Чекулаева обратилась на портал Правительства Москвы с жалобой на плохую уборку снега с дворовой территории.
Пользователь портала сообщает, что двор убирают только трактором, да и то изредка, а дворники своих обязанностей не выполняют. В итоге парковка и тротуар в снегу (сообщение №20061921). «Рядом, в соседнем районе Вешняки, на таком же территориальном пространстве по всем корпусам на Вешняковской улице, дом 5, к примеру, уже с вечера всё чисто, нет ни одной снежинки на парковках и дорожках», — выражает Мария свои законные претензии.
Официальный ответ главы управы района Новогиреево Александра Хрулёва был опубликован на портале в срок. В нем сказано, что в ходе уборки были расчищены навалы снега, парковочные места и дорожно-тропиночная сеть и обеспечено, таким образом, безопасное движение пешеходов и проезд транспорта. Данная территория взята под контроль и за уборкой снега в этих дворах теперь будут следить.
Фото — Портал «Наш город».
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