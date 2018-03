И злодеи когда-то были детьми: как выглядели бы герои фильмов ужасов в детстве

Алекс Солис (Alex Solis) — независимый художник из США . Когда он не занят творчеством, то проводит время с женой Кэти, двумя детьми и английским бульдогом Чарли. Солис всегда над чем-то работает: даже если берет выходной, все равно две-три минуты посвящает искусству.

Проект Baby Terrors — это размышления художника о том, что злодеи и отпетые негодяи когда-то были маленькими и милыми (а может быть, и нет) детьми. Солис создал целую серию рисунков, представляя известных кинозлодеев этакими классическими крошками: пухлые щечки, большие глазки и маленькие пальчики.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 21, 2017 at 5:51pm PDT Маленький Волан-де-Морт из вселенной Гарри Поттера

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 6, 2017 at 6:48am PDT Клоун Пеннивайз, «Оно».

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 5, 2017 at 1:48pm PDT Маленький зомби.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 13, 2016 at 8:54am PDT Пинхед из серии фильмов «Восставший из ада». Булавочки еще не выросли.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 12, 2016 at 10:31am PDT Малыш Битлджус.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 11, 2016 at 11:27am PDT Чаки, кукла-убийца.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Sep 1, 2016 at 10:11am PDT Малышка-мумия.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Aug 30, 2016 at 1:21pm PDT Фредди Крюгер сладко спит.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Aug 29, 2016 at 6:46am PDT Маленький Ганнибал Лектер

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Aug 24, 2016 at 11:44am PDT Малютка Франкенштейн.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Apr 6, 2015 at 8:07am PDT Бледный человечек из «Лабиринта фавна».

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 28, 2014 at 3:12pm PDT Самара из «Звонка».

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 22, 2014 at 1:16pm PDT Демоненок Пазузу из «Изгоняющего дьявола».

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 1, 2014 at 12:33pm PDT Маленький Дракула.

A post shared by Alex Solis (@alexmdc) on Oct 30, 2014 at 11:39am PDT Малыш Чужой.