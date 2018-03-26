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Тепло придет на Средний Урал только в мае — синоптик
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Тепло придет на Средний Урал только в мае — синоптик 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко дала погодный прогноз на оставшуюся часть весны. Свердловчанам не стоит обольщатся — снять куртки и шапки не получится до середины апреля, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
Как рассказала Галина Шепоренко, тепло придет в Свердловскую область только в мае. Синоптик отмечает, что, по сравнению со средними показателями, эта весна оказалась холоднее на два градуса. Такая же погода стояла на Среднем Урале в 2007 году.
Как уверяет главный уральский синоптик, не исключено, что в ближайшие два месяца снег может вернуться. Сейчас его запасы ниже нормы. Как правило, снежный покров начинает сходить со второй половины апреля.
Холодная весна может положительно сказаться на жизни уральцев. «Сейчас запасы снега ниже нормы. Если не наступит тепло, то, соответственно, не будет половодья. Сейчас обстановка спокойная, по прогнозам, вода будет ниже нормы. Однако эта информация еще будет уточняться», — сообщила Галина Шепоренко. Кроме того, эксперт отметила, что весной зачастую происходят природные пожары, а холодный март позволит отсрочить этот процесс.
Напомним, до этого специалисты Уралгидромета рассказали о том, что в ближайшие три дня уральский регион ждет плюсовая температура — до +4°С.
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 Ещё 2 источника 
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