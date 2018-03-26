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Невероятно густой туман заполнил центр Ростова
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Невероятно густой туман заполнил центр Ростова 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Синоптики обещают наступление теплых деньков, а вот ночи остаются прохладными. Из-за разницы температур с Дона в центр города потянулся невероятно густой туман. Улицы и здания буквально утопают в белом мареве. Видимость на дорогах не превышает 3-5 метров. Сегодня ростовчан ожидает солнечная погода, незначительная облачность и плюсовая температура до 10 градусов выше нуля. Завтра столбик термометра порадует еще более высокой отметкой, до +15, однако весенний денек подпортит дождь.
Автомобилистам следует быть осторожнее, в условиях плохой видимости вероятность ДТП значительно увеличивается.
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