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Какой будет весна: смотрим прямой эфир с прогнозом главного синоптика Свердловской области
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Какой будет весна: смотрим прямой эфир с прогнозом главного синоптика Свердловской области 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Зима не спешит уходить из Екатеринбурга, и, пожалуй, всем интересно, когда же растает эта куча снега и в городе наступит весна. Давайте не будет гадать и послушаем, что говорят в гидрометцентре. Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко даёт прогноз в прямом эфире
Тем, кто любит шутить над синоптиками и ругать их за то, что они вечно ошибаются в своих прогнозах, предлагаем пройти наш тест и проверить, сможете ли вы по народным приметам определить, какой будет весна.
А ежик Пых из зоопарка предсказывал, что весна в этом году будет ранняя и пасмурная.
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