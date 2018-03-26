Какой будет весна: смотрим прямой эфир с прогнозом главного синоптика Свердловской области

Зима не спешит уходить из Екатеринбурга , и, пожалуй, всем интересно, когда же растает эта куча снега и в городе наступит весна. Давайте не будет гадать и послушаем, что говорят в гидрометцентре. Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко даёт прогноз в прямом эфире

Тем, кто любит шутить над синоптиками и ругать их за то, что они вечно ошибаются в своих прогнозах, предлагаем пройти наш тест и проверить, сможете ли вы по народным приметам определить, какой будет весна.

А ежик Пых из зоопарка предсказывал, что весна в этом году будет ранняя и пасмурная.