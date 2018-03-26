Синоптики пообещали в Саратове сильный дождь и ветер

Синоптики пообещали приход настоящей весны в апреле.

-Но весна будет плавной, без бурных проявлений, с постепенным нарастанием среднесуточной температуры. Три первых дня апреля будут по-настоящему весенними, а 4 марта опятьгрядет вторжение Атлантического циклона с дождями и сильным ветром. удут осадки, сильный ветер, но задержится опять не надолго, — отметила АиФ-Саратов замруководителя областного гидрометцентра Светлана Цветайло , -Среднесуточные температуры для апреля составляют около +7,5градусов. Для начала месяца это 0… +2 градусов, а в конце апреля уже +11… +13 градусов. Для этого сезона характерен большой разброс суточных температур, непостоянство. Сейчас он составляет 20-21 градусв.

В среду, 28 марта в регион придет южный циклон с Черного моря. Будут сильные осадки в виде дождя, мороси, снега с дождем. Ветер — южный, умеренный. Но циклон пройдет довольно быстро и в ночь на 29 марта, в четверг опять подморозит — будет от 3 до 8 градусов мороза. На Севере — до 13 с минусом. Днем — окло 3 градусов тепла, без осадков.