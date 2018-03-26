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В Воронеже памятник Владимиру Высоцкому очистили от снега
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В Воронеже памятник Владимиру Высоцкому очистили от снега 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Чище стало и у памятного камня в честь жертв бомбардировки в саду Пионеров.
Памятник Владимиру Высоцкому очистили от снега. Теперь поэт сидит не в сугробе, а на его фоне. Напомним, ранее в сети появилось видео уборки улицы Карла Маркса. После мастерской работы дворника, монумент оказался в снегу. Также коммунальщики отбили лёд на площадке перед памятником. В итоге за спиной Владимира Высоцкого образовался огромный сугроб. Заметно чище стало и у памятного камня, установленного в честь жертв бомбардировки в саду Пионеров. Там, похоже, коммунальщики не появлялись с начала зимы. Теперь же снег с камня убрали, дорожку к нему расчистили.
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