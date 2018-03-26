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Дороги в Казани будут мыть с шампунем
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Дороги в Казани будут мыть с шампунем 

Казанский Портал 1 час назад
С 15 апреля городские службы перейдут на летний режим содержания дорог. На казанских улицах будут работать 310 единиц техники.
В первую очередь дороги очистят от скопившейся за зиму грязи. Когда в Казани наступит стабильно теплая погода, подрядные организации начнут мыть дороги. Будет использовано 250 литров специального шампуня. Этого хватит, чтобы промыть все дороги, где использовался реагент, сообщает портал мэрии.
Шампунь на казанских дорогах — не новость. Им традиционно пользуются после зимы. Шампунь смывает остатки реагента, соли и песка с зимних дорог. Все остальное время дороги моют без шампуня.
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