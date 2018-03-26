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Жителей Башкирии ожидает двухдневная рабочая неделя в мае
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Жителей Башкирии ожидает двухдневная рабочая неделя в мае 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В мае жители республики смогут отдохнуть подольше — нас ждут длинные четырехдневные выходные.
Производственный график чиновники утвердили еще в октябре 2017 года. В результате переноса выходных дней получается четыре нерабочих дня подряд. Отдыхать уфимцы смогут 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая. Потом трудяг ждет два рабочих дня, за которыми последуют выходные 5 и 6 мая.
Но и на этом праздники не закончатся. После расслабленной первой недели мая в Башкирии начнется трудовая неделя, которая будет прервана Днем Победы — 9 мая, в который также представится возможность отдохнуть.
Школьники, у которых будет середина четверти, смогут вновь немного отдохнуть. Школьные каникулы в этом году начинаются 25 марта и заканчиваются 1 апреля.
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