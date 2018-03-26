В Волгограде накануне потепления пообещали вспомнить про уборку снега

Волгоградские коммунальщики в конце марта пообещали вспомнить про заснеженные тротуары, которые не чистились уже несколько месяцев.

— Мы не первый год бьемся за уборку пешеходных дорожек на улицах Новороссийская и Кубанская — по этим снежным валунам ходят и мамы с колясками, и дети, которые занимаются на стадионе «Динамо», — рассказывает волгоградец Игорь Денисов . — Я позвонил в МБУ «Волгоградзеленхоз», но мне ответили, что не знают, за кем закреплены эти тротуары.

В администрации Центрального района ответственного за расчистку пешеходных дорожек нашли намного быстрее — чиновники подтвердили, что убирать выпавший снег на Новороссийской и Кубанской должны именно коммунальщики из МБУ «Волгоградзеленхоз».

— Пока мы будем искать крайнего, снег так и будет лежать на тротуарах, — рассуждает Игорь Денисов. — Хотя, возможно, коммунальщики ждут хорошей оттепели, которая уберет его вместо них.