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В Волгограде накануне потепления пообещали вспомнить про уборку снега
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В Волгограде накануне потепления пообещали вспомнить про уборку снега 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградские коммунальщики в конце марта пообещали вспомнить про заснеженные тротуары, которые не чистились уже несколько месяцев.
— Мы не первый год бьемся за уборку пешеходных дорожек на улицах Новороссийская и Кубанская — по этим снежным валунам ходят и мамы с колясками, и дети, которые занимаются на стадионе «Динамо», — рассказывает волгоградец Игорь Денисов. — Я позвонил в МБУ «Волгоградзеленхоз», но мне ответили, что не знают, за кем закреплены эти тротуары.
В администрации Центрального района ответственного за расчистку пешеходных дорожек нашли намного быстрее — чиновники подтвердили, что убирать выпавший снег на Новороссийской и Кубанской должны именно коммунальщики из МБУ «Волгоградзеленхоз».
— Пока мы будем искать крайнего, снег так и будет лежать на тротуарах, — рассуждает Игорь Денисов. — Хотя, возможно, коммунальщики ждут хорошей оттепели, которая уберет его вместо них.
V1.ru пытается дозвониться до МБУ «Волгоградзеленхоз».
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