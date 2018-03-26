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Прогноз погоды. Борьба «плюса» с «минусом»
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Прогноз погоды. Борьба «плюса» с «минусом» 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
В понедельник, 26 марта пасмурная погода сохранится весь день. С утра -1 °C. Днем и вечером +2°C. Ветер юго-западный 5–6 м/c. К вечеру ожидается снег.
Вторник, 27 марта по прогнозам синоптиков также будет пасмурным и снежным. Осадки возможны целый день. Температура за окном -2… 0 °C.
27 марта у нижегородских театралов радостный день — в мире отмечают День театра. Кроме этого в России работники МВД отмечают свой профессиональный праздник — День внутренних войск.
В среду, 28 марта похолодает. С утра ожидается -6… -7 °C, пасмурно. Днем из-за туч выглянет солнце. Температура воздуха днем и вечером: -4… -3 °C.
nn.ru: последние новости
Прогноз погоды. Робкий «плюс», настырный «минус» Прогноз погоды. Пасмурная погода и временами снег Накат и гололедица. Нижегородцев предупредили о плохой погоде
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