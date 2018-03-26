Прогноз погоды. Борьба «плюса» с «минусом»

В понедельник, 26 марта пасмурная погода сохранится весь день. С утра -1 °C. Днем и вечером +2°C. Ветер юго-западный 5–6 м/c. К вечеру ожидается снег.

Вторник, 27 марта по прогнозам синоптиков также будет пасмурным и снежным. Осадки возможны целый день. Температура за окном -2… 0 °C.

27 марта у нижегородских театралов радостный день — в мире отмечают День театра. Кроме этого в России работники МВД отмечают свой профессиональный праздник — День внутренних войск.

В среду, 28 марта похолодает. С утра ожидается -6… -7 °C, пасмурно. Днем из-за туч выглянет солнце. Температура воздуха днем и вечером: -4… -3 °C.