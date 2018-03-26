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До конца века температура воздуха в Казани может повыситься на 5 градусов
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До конца века температура воздуха в Казани может повыситься на 5 градусов 

Казанский Портал 2 часа назад
Этот прогноз реален при «жестком сценарии».
«Активная фаза глобального потепления началась еще в 1976 году, в период бурного развития индустриальной деятельности. Наблюдались как понижения волн, так и повышение, но тенденция однозначная — в сторону увеличения. С научной точки зрения, температура воздуха повышается за счет парникового эффекта», — рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.
Сейчас температура Земли составляет 15 градусов, и это нормально. За счет промышленности, землепользования и вырубки леса концентрация парникового газа растет. В итоге температура Земли может подняться на 5-7 градусов. Это может привести к природным катаклизмам, сообщает пресс-служба КФУ.
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