До конца века температура воздуха в Казани может повыситься на 5 градусов

Этот прогноз реален при «жестком сценарии».

«Активная фаза глобального потепления началась еще в 1976 году, в период бурного развития индустриальной деятельности. Наблюдались как понижения волн, так и повышение, но тенденция однозначная — в сторону увеличения. С научной точки зрения, температура воздуха повышается за счет парникового эффекта», — рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев

Сейчас температура Земли составляет 15 градусов, и это нормально. За счет промышленности, землепользования и вырубки леса концентрация парникового газа растет. В итоге температура Земли может подняться на 5-7 градусов. Это может привести к природным катаклизмам, сообщает пресс-служба КФУ.

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