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1 апреля Жигулевская ГЭС снова увеличит объемы сброса воды
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1 апреля Жигулевская ГЭС снова увеличит объемы сброса воды 

Волга Ньюс 38 минут назад
По данным Гидрометцентра России в феврале 2018 года приток воды в водохранилища каскада превысил норму в 2,5 раза, приток в марте также выше среднемноголетних значений. При этом в водосборном бассейне Волги продолжается накопление снега. В таких условиях Жигулевская ГЭС должна работать с относительно большими расходами, чтобы обеспечить готовность водохранилища к пропуску половодья.
Сообщается, что 23 марта уровень воды у плотины Жигулевского гидроузла зафиксирован на отметке 52,77 м. Расход воды осуществляется через 18 гидроагрегатов Жигулевской ГЭС, холостые сбросы не производятся.
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