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Из-за ядовитого смога власти Кореи ввели ограничительные меры
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Из-за ядовитого смога власти Кореи ввели ограничительные меры 

Российская Газета 43 минуты назад
Южную Корею окутал ядовитый смог. Как информирует ТАСС, концентрация опасных микрочастиц в атмосфере выше нормы почти в пять раз.
Властям пришлось прибегнуть к кардинальным мерам. Во многих регионах страны ограничили автомобильный трафик, закрыли общественные парковки, сократили часы работы загрязняющих воздух предприятий.
На улицы Сеула выехали все имеющиеся в наличии поливальные машины. Министерство охраны окружающей среды сообщило, что в столице Южной Кореи в воздухе обнаружены частицы пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов. Они оседают в легких и вызывают проблемы со здоровьем. Экологическую обстановку в республике ухудшил антициклон. Он принес загрязняющие вещества из соседнего Китая.
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