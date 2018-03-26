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Синоптики обратились к москвичам с предупреждением
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Синоптики обратились к москвичам с предупреждением 

Рамблер 2 часа назад
Синоптики предупредили о «желтом» уровне погодной опасности 26 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в Гидрометцентре России.
По его словам, поспособствует этому усиление ветра до 5-10 метров в секунду, а при порывах и до 15-и. Дневная температура в понедельник не поднимется выше +4 градусов.
Кроме того, метеоролог уточнил, что ветер не стихнет и 27 марта, а 28-го начнется похолодание: до -10 в ночь на среду, днем — не выше 0, в ночь на четверг — до -14, днем — около 0.
Между тем столичное управление МЧС России сообщает, что порывы ветра 26 марта будут достигать скорости 12-17 метров в секунду. Ведомство призвало москвичей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова озвучила долгосрочный прогноз, согласно которому весь март в московском регионе будет холодным, среднесуточная температура — отрицательной, а о климатической весне «даже и речи нет».
 Ещё 5 источников 
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