Синоптики обратились к москвичам с предупреждением

Синоптики предупредили о «желтом» уровне погодной опасности 26 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в Гидрометцентре России

По его словам, поспособствует этому усиление ветра до 5-10 метров в секунду, а при порывах и до 15-и. Дневная температура в понедельник не поднимется выше +4 градусов.

Кроме того, метеоролог уточнил, что ветер не стихнет и 27 марта, а 28-го начнется похолодание: до -10 в ночь на среду, днем — не выше 0, в ночь на четверг — до -14, днем — около 0.

Между тем столичное управление МЧС России сообщает, что порывы ветра 26 марта будут достигать скорости 12-17 метров в секунду. Ведомство призвало москвичей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.