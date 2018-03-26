Оттепель на Среднем Урале начнется с мокрого снега и ветра

На территории Свердловской области в начале рабочей недели устоится плюсовая дневная температура преимущественно с осадками в виде мокрого снега. В отдельных районах пройдет метель, а на дорогах установится гололедица, сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал» со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ближайшие три дня уральский регион ожидает плюсовая температура до +4°С. Однако в понедельник на территории региона ожидается метель, а на дорогах установится гололедица. «Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем временами мокрый снег, в горах до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица», — проинформировали в Уралгидрометцентре прогнозом погоды на понедельник.

В остальные в Свердловской области ожидается умеренный снег, а на юге региона — днем мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. В Екатеринбурге сегодня также преобладает сильный ветер до 15 м/с и мокрым снегом. Температура воздуха составит в понедельник +2°С, вторник — +3°С и в среду — +1°С.