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Оттепель на Среднем Урале начнется с мокрого снега и ветра
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Оттепель на Среднем Урале начнется с мокрого снега и ветра 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На территории Свердловской области в начале рабочей недели устоится плюсовая дневная температура преимущественно с осадками в виде мокрого снега. В отдельных районах пройдет метель, а на дорогах установится гололедица, сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал» со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ближайшие три дня уральский регион ожидает плюсовая температура до +4°С. Однако в понедельник на территории региона ожидается метель, а на дорогах установится гололедица. «Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем временами мокрый снег, в горах до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица», — проинформировали в Уралгидрометцентре прогнозом погоды на понедельник.
В остальные в Свердловской области ожидается умеренный снег, а на юге региона — днем мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. В Екатеринбурге сегодня также преобладает сильный ветер до 15 м/с и мокрым снегом. Температура воздуха составит в понедельник +2°С, вторник — +3°С и в среду — +1°С.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», в начале прошлой недели ведущий специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко сообщила о старте отпели в уральском регионе, но пока еще холодной температуре в ночное время. «До конца месяца снег, мокрый снег, преимущественно небольшой, будет перепадать еще неоднократно», — заявила она.
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