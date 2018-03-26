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Погода неблагоприятная: в Новосибирске будет холодно и скользко
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Погода неблагоприятная: в Новосибирске будет холодно и скользко 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Ближайшие три дня в Новосибирской области будет неблагоприятная погода — синоптики ждут ветра в порывах до 20 м/с.
«Продолжается активная циклоническая деятельность над территорией Западной Сибири, активное перемещение циклонических возмущений с запада, юго-запада на восток, северо-восток довольно глубоких, подвижных.
Поэтому погода будет доминировать осадками в виде снега, мокрого снега, не исключён дождь в дневное время, особенно гололёдные явления, а при усилении ветра снегопады и метели — погода из класса неблагоприятных»,
— рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Порывы ветра могут быть в ближайшие двое суток до 15–20 м/с, температурный фон до –2…–8 градусов, до –13 градусов — в ночное время. Дневные температуры от +3 до –3 градусов.
На прошлой неделе синоптики дали прогноз на предстоящее лето — температура в июне — августе вряд ли удивит новосибирцев.
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