Погода неблагоприятная: в Новосибирске будет холодно и скользко

Ближайшие три дня в Новосибирской области будет неблагоприятная погода — синоптики ждут ветра в порывах до 20 м/с.

«Продолжается активная циклоническая деятельность над территорией Западной Сибири, активное перемещение циклонических возмущений с запада, юго-запада на восток, северо-восток довольно глубоких, подвижных.

Поэтому погода будет доминировать осадками в виде снега, мокрого снега, не исключён дождь в дневное время, особенно гололёдные явления, а при усилении ветра снегопады и метели — погода из класса неблагоприятных»,

— рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин

Порывы ветра могут быть в ближайшие двое суток до 15–20 м/с, температурный фон до –2…–8 градусов, до –13 градусов — в ночное время. Дневные температуры от +3 до –3 градусов.

На прошлой неделе синоптики дали прогноз на предстоящее лето — температура в июне — августе вряд ли удивит новосибирцев.