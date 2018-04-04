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Потепление может усугубить ситуацию с паводком в Алтайском крае — МЧС
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Потепление может усугубить ситуацию с паводком в Алтайском крае — МЧС 

АиФ — Алтай 26 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Уровень воды в реках Алтайского края с понижением температуры резко упал, но спасатели готовятся к новой волне паводка из-за прогнозируемого потепления.
По состоянию на 22:00 3 апреля подтоплены 311 приусадебных участков и 6 домов в Краснощековском, Быстроистокском, Целинном, Шипуновском, Первомайском, Смоленском, Советском, Петропавловском районах. В зоне подтопления находятся 1449 спасателей и более 500 единиц техники.
Погода позволила спасателям провести перегруппировку сил и подготовиться к очередному подъему воды в реках, которого не избежать из-за потепления.
«Впереди — начало теплого периода, а значит обстановка может осложниться. Стоит сказать, что на территории горных и предгорных районов тоже выпало немало осадков, и в случае потепления мы будем иметь серьезный приток воды и в малые реки, и в крупные водные артерии», — рассказал начальник ГУ МЧС России по краю Игорь Лисин.
Отметим, что фотограф Светлана Казина, которая проживает в Горном Алтае, опубликовала пост, к которому прикрепила фотографии с огромным количеством льда на реке Катуни в Чемальском районе.
«Когда вся эта масса сдвинется с места и ринет вниз по течению, в Алтайском крае снова будет волна паводка… », — пишет Казина.
АиФ — Алтай: последние новости
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