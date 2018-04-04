Потепление может усугубить ситуацию с паводком в Алтайском крае — МЧС

Уровень воды в реках Алтайского края с понижением температуры резко упал, но спасатели готовятся к новой волне паводка из-за прогнозируемого потепления.

По состоянию на 22:00 3 апреля подтоплены 311 приусадебных участков и 6 домов в Краснощековском, Быстроистокском, Целинном, Шипуновском, Первомайском, Смоленском, Советском, Петропавловском районах. В зоне подтопления находятся 1449 спасателей и более 500 единиц техники.

Погода позволила спасателям провести перегруппировку сил и подготовиться к очередному подъему воды в реках, которого не избежать из-за потепления.

«Впереди — начало теплого периода, а значит обстановка может осложниться. Стоит сказать, что на территории горных и предгорных районов тоже выпало немало осадков, и в случае потепления мы будем иметь серьезный приток воды и в малые реки, и в крупные водные артерии», — рассказал начальник ГУ МЧС России по краю Игорь Лисин

Отметим, что фотограф Светлана Казина, которая проживает в Горном Алтае , опубликовала пост, к которому прикрепила фотографии с огромным количеством льда на реке Катуни в Чемальском районе.

«Когда вся эта масса сдвинется с места и ринет вниз по течению, в Алтайском крае снова будет волна паводка… », — пишет Казина.