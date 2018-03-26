Циклон с Черного моря принес в Алтайский край небывалые осадки

Циклон, сформировавшийся над Черным морем, принес в Алтайский край обильные осадки. И если Барнаул и северные районы края 26 марта завалило снегом при температуре 0…-3 градуса, то на юге региона при +8 прошли обильные дожди

Как рассказала АиФ-Алтай Людмила Сырых, начальник ОГМО Алтайского Гидрометцентра, центр циклона прошел через южные районы Алтайского края.

В среднем, в крае выпало от 3 до 14 мм осадков, местами — 21-27 мм. В Барнауле метеостанция зафиксировала показатель 18 мм за 12 часов; станция, установленная недалеко от Гидрометцентра, и вовсе — 21 мм.

Однако рекордсменами по количеству осадков стали Алейск и Усть-Калманка — там за 12 часов выпало 32 мм осадков.

Напомним, 26 марта в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за обильных осадков, сильного ветра и гололеда. Прогнозируется вскрытие нескольких рек и локальные подтопления в низинах из-за талых вод.