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Циклон с Черного моря принес в Алтайский край небывалые осадки
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Циклон с Черного моря принес в Алтайский край небывалые осадки 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Циклон, сформировавшийся над Черным морем, принес в Алтайский край обильные осадки. И если Барнаул и северные районы края 26 марта завалило снегом при температуре 0…-3 градуса, то на юге региона при +8 прошли обильные дожди
Как рассказала АиФ-Алтай Людмила Сырых, начальник ОГМО Алтайского Гидрометцентра, центр циклона прошел через южные районы Алтайского края.
В среднем, в крае выпало от 3 до 14 мм осадков, местами — 21-27 мм. В Барнауле метеостанция зафиксировала показатель 18 мм за 12 часов; станция, установленная недалеко от Гидрометцентра, и вовсе — 21 мм.
Однако рекордсменами по количеству осадков стали Алейск и Усть-Калманка — там за 12 часов выпало 32 мм осадков.
Напомним, 26 марта в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за обильных осадков, сильного ветра и гололеда. Прогнозируется вскрытие нескольких рек и локальные подтопления в низинах из-за талых вод.
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