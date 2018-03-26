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Прохладно и снежно: публикуем прогноз погоды в Прикамье на рабочую неделю
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Прохладно и снежно: публикуем прогноз погоды в Прикамье на рабочую неделю 

59.ru 34 минуты назад
Фото: 59.ru
На этой неделе жителям Прикамья не стоит ждать наступления климатической весны. По прогнозам метеорологов, температура со знаком «+» возможна только в понедельник, во все остальные дни значения на градуснике будут отрицательными.
Так, в понедельник, 26 марта, днем в Перми воздух прогреется до +2° С. По данным Гидрометцентра России, возможен снег с дождем.
— В северных районах края снегопад будет сильным, на юге — слабее. Днем метель, мокрый снег, гололед. Ветер юго-западный 7—12 метров в секунду с порывами 13—18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6… -11 °C, днем — +2… -3 °C, — ранее рассказывали о погоде на понедельник в краевом МЧС. — Рекомендуем на улице не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, быть аккуратными на дорогах.
Во вторник температура в краевой столице вновь станет отрицательной — около -1°. В среду похолодает еще сильнее: днем — до -4°, а ночью — до -15°. К концу недели начнет теплеть. В пятницу днем на термометрах пермяки вновь увидят -1° (ночью — 11…-12°). Во все дни, кроме четверга, ожидается снег.
В территориях края будут наблюдаться похожие тенденции, но на севере будет холоднее (в Березниках в среду днем ожидают -6°, а ночью — до -20°), а на юге — теплее (в Чайковском в самый холодный день будет -3°, а ночью — до -11°).
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