Прохладно и снежно: публикуем прогноз погоды в Прикамье на рабочую неделю

На этой неделе жителям Прикамья не стоит ждать наступления климатической весны. По прогнозам метеорологов, температура со знаком «+» возможна только в понедельник, во все остальные дни значения на градуснике будут отрицательными.

Так, в понедельник, 26 марта, днем в Перми воздух прогреется до +2° С. По данным Гидрометцентра России, возможен снег с дождем.

— В северных районах края снегопад будет сильным, на юге — слабее. Днем метель, мокрый снег, гололед. Ветер юго-западный 7—12 метров в секунду с порывами 13—18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6… -11 °C, днем — +2… -3 °C, — ранее рассказывали о погоде на понедельник в краевом МЧС . — Рекомендуем на улице не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, быть аккуратными на дорогах.

Во вторник температура в краевой столице вновь станет отрицательной — около -1°. В среду похолодает еще сильнее: днем — до -4°, а ночью — до -15°. К концу недели начнет теплеть. В пятницу днем на термометрах пермяки вновь увидят -1° (ночью — 11…-12°). Во все дни, кроме четверга, ожидается снег.