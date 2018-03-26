Сезон талых вод. Домовладельцам следует подготовиться к обильному снеготаянию

По прогнозам синоптиков в Иркутской

области устанавливается теплая весенняя погода. Потепление спровоцирует,

прежде всего, интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив

малых рек. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных

участков местности. От подтопления талыми водами могут традиционно

Ангарском и Слюдянском районах.

Снеготаяние ещё до вскрытия рек и возможного паводка может

доставить неприятностей как жителям сельской местности, так и горожанам. Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы. В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан. Талые воды

доставляют дискомфорт ежегодно, поэтому своевременно предпринятые

действия помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения

водой и не понести ущерб.

Заранее перенесите запасы продуктов

питания из подвалов в места, где вода их не достанет. В доме

приподнимите мебель от пола, особое внимание уделите электрическим

приборам (холодильники, электропечи). Позаботьтесь о скотине, определите

место, куда вы будете выгонять свою живность в том случае, если вода

подтопит вашу усадьбу. Это правило касается и домашних питомцев.

До начала потепления и обильного

снеготаяния необходимо вывезти снег со двора. Вместе с соседями очистить

от снега и наледи канавы и сточные желоба.

Во дворе необходимо закрепить все предметы, которые могут уплыть. При поступлении талой воды в подворье,

перекройте направление воды заранее подготовленными мешками с песком.

Следите за прогнозами погоды и не игнорируйте рекомендации специалистов.

Уточните и держите под рукой номер телефона управления по делам ГО и ЧС при администрации вашего муниципалитета, телефон единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета и старосты населённого пункта.

Местным властям важно организовать помощь

пожилым и маломобильным гражданам в очистке подворий и прилегающих

участков от снега и своевременно вывезти его за пределы населённого

пункта. Кроме того, следует оценить возможные проблемы с подтоплениями

проезжей части. В сельской местности дорога может быть единственной.