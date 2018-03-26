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Сезон талых вод. Домовладельцам следует подготовиться к обильному снеготаянию
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Сезон талых вод. Домовладельцам следует подготовиться к обильному снеготаянию 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По прогнозам синоптиков в Иркутской
области устанавливается теплая весенняя погода. Потепление спровоцирует,
прежде всего, интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив
малых рек. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных
участков местности. От подтопления талыми водами могут традиционно
пострадать домовладения в городе Иркутске, Иркутском, Шелеховском,
Ангарском и Слюдянском районах.
Снеготаяние ещё до вскрытия рек и возможного паводка может
доставить неприятностей как жителям сельской местности, так и  горожанам. Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и  подвалы. В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но  вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан. Талые воды
доставляют дискомфорт ежегодно, поэтому своевременно предпринятые
действия помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения
водой и не понести ущерб.
Заранее перенесите запасы продуктов
питания из подвалов в места, где вода их не достанет. В доме
приподнимите мебель от пола, особое внимание уделите электрическим
приборам (холодильники, электропечи). Позаботьтесь о скотине, определите
место, куда вы будете выгонять свою живность в том случае, если вода
подтопит вашу усадьбу. Это правило касается и домашних питомцев.
До начала потепления и обильного
снеготаяния необходимо вывезти снег со двора. Вместе с соседями очистить
от снега и наледи канавы и сточные желоба.
Во дворе необходимо закрепить все  предметы, которые могут уплыть. При поступлении талой воды в подворье,
перекройте направление воды заранее подготовленными мешками с песком.
Следите за прогнозами погоды и не игнорируйте рекомендации специалистов.
Уточните и держите под рукой номер телефона управления по делам ГО и ЧС при администрации вашего муниципалитета, телефон единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета и старосты населённого пункта.
Местным властям важно организовать помощь
пожилым и маломобильным гражданам в очистке подворий и прилегающих
участков от снега и своевременно вывезти его за пределы населённого
пункта. Кроме того, следует оценить возможные проблемы с подтоплениями
проезжей части. В сельской местности дорога может быть единственной.
Если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).
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