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Десятибалльные пробки зафиксированы в Барнауле после снегопада
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Десятибалльные пробки зафиксированы в Барнауле после снегопада 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: Амител
10-балльные заторы фиксирует сервис «Яндекс. Пробки» утром 26 марта. После снегопада дорожная обстановка на улицах города осложнилась.
Большие пробки образовались на Павловском тракте в районе пересечения с улицами Просторная и Попова. На нескольких крупных перекрестах улицы Попова также наблюдаются заторы — в районе пересечения с пр. Космонавтов, ул. Власихинской, Малахова.
Большие пробки фиксируются на ул. Северо-Западной, Кутузова, Советской Армии, а также в центре города — на пр. Ленина, Красноармейском и Строителей. Стоит перекресток ул. Матросова-Юрина.
По данным пресс-службы городской администрации, сейчас очисткой снега занимаются 115 единиц техники. Сначала снег будут убирать с главных магистралей города.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды.
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