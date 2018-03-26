Десятибалльные пробки зафиксированы в Барнауле после снегопада

10-балльные заторы фиксирует сервис « Яндекс . Пробки» утром 26 марта. После снегопада дорожная обстановка на улицах города осложнилась.

Большие пробки образовались на Павловском тракте в районе пересечения с улицами Просторная и Попова. На нескольких крупных перекрестах улицы Попова также наблюдаются заторы — в районе пересечения с пр. Космонавтов, ул. Власихинской, Малахова.

Большие пробки фиксируются на ул. Северо-Западной, Кутузова, Советской Армии, а также в центре города — на пр. Ленина, Красноармейском и Строителей. Стоит перекресток ул. Матросова-Юрина.

По данным пресс-службы городской администрации, сейчас очисткой снега занимаются 115 единиц техники. Сначала снег будут убирать с главных магистралей города.