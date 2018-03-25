Синоптики рассказали, когда в Волгоградскую область придет тепло

Волгоградские синоптики рассказали, когда из региона наконец-то уйдет холод, закончится снег и придет тепло.

Как сообщили РИА34 в Волгоградском ЦГМС, плюсовые температуры, как в дневные, так и в ночные часы установятся в последних числах марта. С завтрашнего дня столбики термометров будут подниматься выше ноля днем.

— В понедельник, 26 марта, температура воздуха ночью -5…-10°С, днем -2…+3ºС, местами до +7ºС. Местами возможен туман, ветер западный 5-10м/с, — пояснили в ЦГМС. — 27 марта ночью будет 0…-5ºС, днем +2…+7ºС, местами до +12ºС.. Ветер южный и юго-восточный 6-11м/с. В ночные часы без осадков, а днем возможны дожди.

На экваторе рабочей недели, 28 марта в большинстве районов области синоптики прогнозируют осадки, ветер — западный 6-11м/, местами порывы до 16м/с.

Ночью столбики термометров поднимутся до 0…+5°С, а днем +2…+7ºС, местами до +12ºС.