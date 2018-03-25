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Стало известно, чем грозит Приморью надвигающийся тайфун
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Стало известно, чем грозит Приморью надвигающийся тайфун 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Эксперт популярного блога «Погода 25 регион» рассказал о надвигающемся «редком» тайфуне и о том, чем он грозит Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
По словам автора блога, тропический вихрь в конце следующей недели будет проходить достаточно близко возле берегов Японии, что «не может не настораживать».
«Тайфуны в это время года в нашей широте — редкие гости», — отмечает метеоэксперт.
По его словам, Приморью этот тайфун, скорее всего, ничем не грозит.
«Даже если он пойдет в сторону Приморья, в Японском море его ждет гибель, т.к. Японское море очень холодное для перемещения тайфунов. Максимум он может дойти до Приморья обычным циклоном, но судя по траектории и это маловероятно», — резюмировал автор блога.
A post shared by Погода 25 регион (@pogoda_25_region) on Mar 24, 2018 at 12:51am PDT
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