Стало известно, чем грозит Приморью надвигающийся тайфун

Эксперт популярного блога «Погода 25 регион» рассказал о надвигающемся «редком» тайфуне и о том, чем он грозит Приморскому краю , сообщает PRIMPRESS.

По словам автора блога, тропический вихрь в конце следующей недели будет проходить достаточно близко возле берегов Японии , что «не может не настораживать».

«Тайфуны в это время года в нашей широте — редкие гости», — отмечает метеоэксперт.

По его словам, Приморью этот тайфун, скорее всего, ничем не грозит.

«Даже если он пойдет в сторону Приморья, в Японском море его ждет гибель, т.к. Японское море очень холодное для перемещения тайфунов. Максимум он может дойти до Приморья обычным циклоном, но судя по траектории и это маловероятно», — резюмировал автор блога.

