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Сильное загрязнение воздуха ожидается в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй
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Сильное загрязнение воздуха ожидается в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Из-за распространения неблагоприятных погодных условий в районе Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй и прилегающих к ним районах 25-28 марта ожидается достаточно серьезное загрязнение воздуха. Об этом сообщили корр. Синьхуа из министерства экологической среды Китая.
В настоящее время в Пекине, Тяньцзине, Шицзячжуане, Тайюане, Чжэнчжоу, Цзинине и других 28 городах окружного уровня и выше объявлен «оранжевый» уровень угрозы. Людей призывают принимать меры по защите своего здоровья.
По прогнозам метеорологов, 29 марта под влиянием холодного воздуха с северо-востока в центральной части региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй загрязнение завершится, в южной части указанного региона и провинции Хэнань, а также в ряде других районов ожидается кратковременное усиление загрязнения воздуха в диапазоне от среднего уровня до высокого. —0—
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