На «Самара Арене» разбирают парник на поле

В ближайшее время строители стадиона «Самара Арена» приступят к укладке газона на поле. Это стало возможным благодаря погодным условиям: в Самаре наконец-то стало теплеть. Синоптики даже обещают плюсовые температуры на предстоящей рабочей неделе.

Сейчас на спортивной арене рабочие убирают парник с поля. Подробности — в видео нашего читателя.

«Самара Арена» — без парника

Изначально планировалось, что газон начнут укладывать в марте. Подрядчики рассчитывали на потепление уже в первой половине месяца. Однако погода внесла свои коррективы в график работ по обустройству поля. Укладывать травяное покрытие, которое вырастили в Германии, подрядчик начнет при нормативных температурах.

На прошлой неделе на «Самара Арене» побывала комиссия FIFA и оргкомитета «Россия 2018». Они признали, что отставание в сроках строительства стадиона есть, но призвали общественность не драматизировать ситуцацию. Главное спортсооружение Самары подрядчик обещает сдать в эксплуатацию в конце апреля.

Судя по всему, это должно произойти до 28 апреля. Именно на этот день, по словам вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, который в феврале инспектировал объекты мундиаля в Самаре, назначен первый тестовый матч. Газон испытают на прочность футболисты самарского клуба «Крылья Советов».