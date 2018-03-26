Новая неделя начнется в Волгоградской области с потепления до +7ºС

Потепление до +7ºС придет в Волгоградскую область с 26 марта, отмечают синоптики, но предупреждают, что радоваться весне еще рано.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, начало недели стартует без осадков. Так, 26 марта местами возможны туман и изморозь. Ветер ожидается западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью составит -5… -10°С, местами до -15ºС, а днем потеплеет до -2… +3ºС, местами до +7ºС.

27 марта днем местами возможен дождь и местами туман. Ветер прогнозируется южный и юго-восточный до 6-11м/с. Ночью похолодает до 0… -5ºС, местами до -10ºС. Днем температура воздуха составит+2…+7ºС, местами до +12ºС.