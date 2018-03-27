Назван самый теплый день года в Москве

Синоптики зафиксировали самые теплые сутки весны в Москве

26 марта температура воздуха приблизилась к апрельской.

Отмечается, что средняя суточная температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ составила плюс 3,8 градуса. Этот показатель соответствует 10 апреля, сообщает портал "Метеоновости".

Днем в понедельник воздух прогрелся до плюс 6,5 градуса. А ночью столбики термометров не опускались ниже отметки плюс 1,6 градуса.

По словам метеорологов, теплую погоду принес североатлантический циклон, который прошел по северной части Европы. На смену этому циклону придут арктические холода, поэтому до конца марта новой волны потепления ждать не стоит.

В среду и четверг днем будет не более трех градусов тепла. Ночью может похолодать до минус 10 градусов. Среднесуточная температура сравняется с климатической нормой в начале апреля, добавили синоптики.

Во вторник, 27 марта, столицу окутал снегопад. Днем столбики термометров покажут не ниже плюс одного градуса. При этом будет дуть северный ветер с порывами до восьми метров в секунду.

Ранее самым теплым днем с начала весны считалось прошедшее воскресенье, 25 марта. Тогда температура воздуха в городе составила 6,2 градуса.