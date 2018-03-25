Приход весны в столицу будет долгим 

Солнечные дни, примерно, как сегодня — до пяти градусов тепла, слабый южный ветер и временами небольшой дождь. Настоящая весенняя погода будет повышать настроение жителей центральных регионов России. Правда, как рассказали "ТВ Центру", всё это ненадолго. Лишь до середины недели. Затянувшаяся зима отказывается сдаваться и приготовила нам холодный сюрприз. Ситуация изменится с четверга
"Температуры будут до минус 10-12 в ночное время в последние дни марта и в начале апреля. Такая череда как раз характерна для перехода с зимы на весну, такие вот грабли, метеокачели. То есть, то у нас плюсовые температуры, то возврат. И будет такая вот чехарда длиться до пасхальных праздников, то есть это первая декада апреля. Как минимум до середины апреля и в Подмосковье, и в ближайших областях — Тверской, Ярославской — снег будет лежать на полях и особенно в лесу", — пояснил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В общем, расслабляться пока рано. Если к тому, что март у нас зимний месяц москвичи уже привыкли, то вот теперь будут сомнения уже насчёт апреля. Ну а наши перспективы на ближайшие сутки, тем не менее, вполне радужные. В понедельник днём в Москве плюс три-пять градусов, переменная облачность, местами осадки.