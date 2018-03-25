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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ожидаемыми в понедельник сильными порывами ветра.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
По информации метеоведомства, скорость водушного потока в первый день недели может достичь 5-10 метров в секунду. При такой скорости ветер способен, к примеру — поднять с земли клубы снега, пыли и мусора, затруднив видимость на дорогах.
При этом температура воздуха в понедельник будет соответствовать началу весенней поры — от +2 до +4 градусов Цельсия днем и от -1 до -3 градусов ночью. Такие показатели не выходят за рамки климатической нормы.
Однако, ближе к середине недели снова ожидается похолодание. Так, в грядущие среду и четверг ночная температура может опуститься до -14°С.
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