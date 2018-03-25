Короткометражка о холодной весне на Урале набирает популярность в интернете

Южноуральцы сняли драматическую короткометражку о затянувшейся зиме, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Авторами ролика стали креативщики из Сатки. Под конец марта молодые люди устали ждать наступления тёплой погоды и решили поделиться своим негодованием с пользователями интернета.

Для этого они отправились в лес. Герой ролика, преодолевая сугробы, пытается разыскать весну. Вспотев, парень срывает с себя одежду. Но, похоже, впереди его ждёт лишь простуда. Тем более, что в Челябинской области наблюдается превышение эпидемического порога по ОРВИ.

Кстати, по данным Гидрометцентра, уже на грядущей неделе челябинцев ждёт приятный сюрприз. Воздух прогреется до +3 градусов, однако отдельные порывы ветра будут достигать 13 м/с.