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Короткометражка о холодной весне на Урале набирает популярность в интернете
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Короткометражка о холодной весне на Урале набирает популярность в интернете 

АиФ 43 минуты назад
Южноуральцы сняли драматическую короткометражку о затянувшейся зиме, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Авторами ролика стали креативщики из Сатки. Под конец марта молодые люди устали ждать наступления тёплой погоды и решили поделиться своим негодованием с пользователями интернета.
Для этого они отправились в лес. Герой ролика, преодолевая сугробы, пытается разыскать весну. Вспотев, парень срывает с себя одежду. Но, похоже, впереди его ждёт лишь простуда. Тем более, что в Челябинской области наблюдается превышение эпидемического порога по ОРВИ.
Кстати, по данным Гидрометцентра, уже на грядущей неделе челябинцев ждёт приятный сюрприз. Воздух прогреется до +3 градусов, однако отдельные порывы ветра будут достигать 13 м/с.
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