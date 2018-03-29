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Погода на 29 марта: на дорогах Башкирии будет гололедица
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Погода на 29 марта: на дорогах Башкирии будет гололедица 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В четверг, 29 марта, в республике будет облачная погода с прояснениями. Во многих районах пойдет мокрый снег. Местами вероятна слабая метель, гололед и снежный накат. Ветер будет дуть юго-западный с переходом в северо-западный, со скоростью 7–12 метров в секунду. В отдельных районах порывы усилятся до 17 метров в секунду.
— Температура воздуха днем составит 0… -5 градусов, — рассказали специалисты Башгидромета.
В МЧС республики предупреждают о том, что из-за снегопада на дорогах ухудшится видимость до 500–1000 метров. Возможны заторы и мелкие ДТП. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными.
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