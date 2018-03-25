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Синоптики прогнозируют весеннюю капель с дождем
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Синоптики прогнозируют весеннюю капель с дождем 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Начало недели в Саратовской области сюрпризов не принесет. Ночью ожидается слыбый мороз, днем — оттепель.
В Саратове южный циклон принесет влажный воздух, пойдет дождь, и ночью в среднем будет около 5-7 градусов мороза, а днем потеплеет до 4-6 градусов с плюсом, — сообщила АИФ-Саратов замруководителя областного гидрометцентре Светлана Цветайло. — В воскресенье будет солнечно, без снега и дождя. Ветер будет дуть с востока и севера скоростью 6-11 метров в секунду.
— Весна еще не вступила в свои права, будут периоды с морозами, и опять — оттепель. Но активно весенние процессы начнут идти в начале апреля. Синоптики говорят, что весна «сдвинулась» в Саратовской области на три недели.
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