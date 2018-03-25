Большегруз перевернулся в кювет на трассе в Ростовской области

Га трассе в Ростовской области водитель грузовика не вправился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает портал DonDay. Видео с места аварии выложили в сеть очевидцы. ДТП произошло 24 марта, между Гуково Зверево . Водитель большегруза не смог удержать машину на скользкой дороге и перевернулся в кювет. Хорошо видно, что машина лежит вверх днищем и сильно повреждена. К счастью сам водитель не пострадал.

Сложные погодные условия в минувшую неделю стали причиной множества аварий на дорогах донского региона. Сильный гололед, ветер и обильные осадки практически парализовали движение на трассах области. Сейчас ситуация на дорогах улучшилась, однако водителям все равно рекомендуется быть крайне осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.