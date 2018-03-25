Челябинцы сняли видео о том, как в непогоду покорили Эльбрус

Видеоролик о покорении Эльбруса при экстремальных погодных условиях туристами из Челябинска появился в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Документальный мини-фильм о восхождении на высочайший пик Европы выложил челябинец Даниил Ковалев . Поход состоялся летом 2017 года. Для начала два десятка туристов приехали на автобусе из Челябинска в Кабардино-Балкарию , а оттуда уже начали подниматься на западную вершину Эльбруса.

Перед восхождением туристы признались, что им страшно. А спустя несколько дней южноуральцы рассказали, что из-за тяжёлых рюкзаков очень болят мышцы.

«Ребята, это вам не Таганай! Долгие и крутые подъёмы оказались в новинку, поэтому ноги быстро уставали, но приходилось топать дальше, — рассказал Даниил Ковалев. — Тот, кто не был на Эльбрусе, не поймёт… »

Все тяжести было ничтожными по сравнению с видами, которые открылись путешественникам.

Однако постепенно поход омрачила ещё и плохая погода. Дождь сменился ураганным ветром и снегопадом. В итоге после подъёма на высоту в 5380 метров, где ветер начал сбивать экстремалов с ног, а видимость не превышала 10 метров, инструктор принял решение закончить восхождение на Эльбрус в связи с высоким риском для жизни.