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Челябинцы сняли видео о том, как в непогоду покорили Эльбрус
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Челябинцы сняли видео о том, как в непогоду покорили Эльбрус 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Видеоролик о покорении Эльбруса при экстремальных погодных условиях туристами из Челябинска появился в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Документальный мини-фильм о восхождении на высочайший пик Европы выложил челябинец Даниил Ковалев. Поход состоялся летом 2017 года. Для начала два десятка туристов приехали на автобусе из Челябинска в Кабардино-Балкарию, а оттуда уже начали подниматься на западную вершину Эльбруса.
Перед восхождением туристы признались, что им страшно. А спустя несколько дней южноуральцы рассказали, что из-за тяжёлых рюкзаков очень болят мышцы.
«Ребята, это вам не Таганай! Долгие и крутые подъёмы оказались в новинку, поэтому ноги быстро уставали, но приходилось топать дальше, — рассказал Даниил Ковалев. — Тот, кто не был на Эльбрусе, не поймёт… »
Все тяжести было ничтожными по сравнению с видами, которые открылись путешественникам.
Однако постепенно поход омрачила ещё и плохая погода. Дождь сменился ураганным ветром и снегопадом. В итоге после подъёма на высоту в 5380 метров, где ветер начал сбивать экстремалов с ног, а видимость не превышала 10 метров, инструктор принял решение закончить восхождение на Эльбрус в связи с высоким риском для жизни.
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