На рабочей неделе в Воронеже будет дождь и оттепель

На рабочей неделе в Воронеже ожидается оттепель, сообщили в местном гидрометцентре.

Понедельник, 26 марта, будет единственным солнечным днем на неделе. Днем синоптики обещают +2°. Начиная со вторника и до конца выходных, в Воронеже ожидается оттепель и дождь. Если днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру, то по ночам столбик термометра будет опускаться до отрицательных значений. Днем в Воронеже ожидается +1… +2°.

На выходных, 31 марта и 1 апреля, днем синоптики прогнозируют +4… +5°, ночью -3… -4°. Погода будет пасмурной, с небольшими осадками.