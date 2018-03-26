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На рабочей неделе в Воронеже будет дождь и оттепель
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На рабочей неделе в Воронеже будет дождь и оттепель 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На рабочей неделе в Воронеже ожидается оттепель, сообщили в местном гидрометцентре.
Понедельник, 26 марта, будет единственным солнечным днем на неделе. Днем синоптики обещают +2°. Начиная со вторника и до конца выходных, в Воронеже ожидается оттепель и дождь. Если днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру, то по ночам столбик термометра будет опускаться до отрицательных значений. Днем в Воронеже ожидается +1… +2°.
На выходных, 31 марта и 1 апреля, днем синоптики прогнозируют +4… +5°, ночью -3… -4°. Погода будет пасмурной, с небольшими осадками.
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